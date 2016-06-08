У Великобританії через блискавку серйозно постраждали двоє дітей

Три людини серйозно постраждали через блискавки під час гроз і злив, які викликали руйнування і повені у Великобританії.

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Як повідомляє AP, у Лісбурні в Північній Ірландії чоловік та 5-річний хлопчик знаходяться у важкому стані.

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Також 7-річна дівчинка отримала серйозні пошкодження від удару блискавки, який відбувся під час спортивного заходу.