У Великобританії через блискавку серйозно постраждали двоє дітей

10:43, 8 червня 2016
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Три людини серйозно постраждали через блискавки під час гроз і злив, які викликали руйнування і повені у Великобританії.

REUTERS
REUTERS

Як повідомляє AP, у Лісбурні в Північній Ірландії чоловік та 5-річний хлопчик знаходяться у важкому стані.

На півдні Лондона через потужні зливи затопило автомобілі (фото)

Також 7-річна дівчинка отримала серйозні пошкодження від удару блискавки, який відбувся під час спортивного заходу.

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