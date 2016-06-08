Гамбургом пройшовся торнадо: в місті зірвані дахи і повалені дерева (фото, відео)
Жителів Гамбурга шокував торнадо, який у вівторок пронісся містом.
Рятувальні служби у вівторок оголосили надзвичайний стан через сильний шторм і торнадо, задіявши більше половини наявних працівників протипожежної служби в Гамбурзі, повідомляє The Local.
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"Зірвано незліченна кількість дахів, затоплені підвали. Більше 1000 пожежних і технічних помічників виконують службові обов'язки", - сказав представник пожежної служби.
Місцеві жителі розповідають, що бачили дощ і град розміром з кульку для настільного тенісу, після чого ввечері у східній частині Гамбурга виник торнадо.
"Ганок почав гуркотіти, дах полетів і яблуня впала прямо на садовий будиночок," - розповідає про торнадо очевидиця Ніколь Греве.
Як повідомляє видання, торнадо тривав всього п'ять-шість хвилин, але цього було достатньо, щоб перелякати місцевих жителів і завдати значних матеріальних збитків.
"Шум налякав людей, це було як у кіно", - сказав інший житель.
У той же час, німецька служба погоди попереджає про подальшу сувору погоду на півдні Німеччини. Ця частина країни минулого тижня постраждала від сильних штормів і повеней, в результаті яких загинули одинадцять людей.
☁⚡☔ Yesterday severe storms smaller and tornado in #Hamburg. pic.twitter.com/oiCUE6aICG— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) June 8, 2016
Pretty impressive video from Hamburg #Germany, where a #tornado moved through this afternoon. Video: @radiomedien pic.twitter.com/Iz4DDxsNe2— Zach Sharpe (@StormchaserZach) June 7, 2016
Tornado and damage in Hamburg, Germany this afternoon! Report via Maycol Checchinato. pic.twitter.com/EkOXHoM9PL— severe-weather.EU (@severeweatherEU) June 7, 2016
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