Гамбургом пройшовся торнадо: в місті зірвані дахи і повалені дерева (фото, відео)

Рятувальні служби у вівторок оголосили надзвичайний стан через сильний шторм і торнадо, задіявши більше половини наявних працівників протипожежної служби в Гамбурзі, повідомляє The Local.

"Зірвано незліченна кількість дахів, затоплені підвали. Більше 1000 пожежних і технічних помічників виконують службові обов'язки", - сказав представник пожежної служби.

Місцеві жителі розповідають, що бачили дощ і град розміром з кульку для настільного тенісу, після чого ввечері у східній частині Гамбурга виник торнадо.

"Ганок почав гуркотіти, дах полетів і яблуня впала прямо на садовий будиночок," - розповідає про торнадо очевидиця Ніколь Греве.

Як повідомляє видання, торнадо тривав всього п'ять-шість хвилин, але цього було достатньо, щоб перелякати місцевих жителів і завдати значних матеріальних збитків.

"Шум налякав людей, це було як у кіно", - сказав інший житель.

У той же час, німецька служба погоди попереджає про подальшу сувору погоду на півдні Німеччини. Ця частина країни минулого тижня постраждала від сильних штормів і повеней, в результаті яких загинули одинадцять людей.

☁⚡☔ Yesterday severe storms smaller and tornado in #Hamburg . pic.twitter.com/oiCUE6aICG

Pretty impressive video from Hamburg #Germany, where a #tornado moved through this afternoon. Video: @radiomedien pic.twitter.com/Iz4DDxsNe2