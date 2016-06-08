Гамбургом пройшовся торнадо: в місті зірвані дахи і повалені дерева (фото, відео)

11:19, 8 червня 2016
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Жителів Гамбурга шокував торнадо, який у вівторок пронісся містом.

Скриншот @StormchaserZach
Торнадо не на жарт перелякав мешканців Гамбурга / Скріншот @StormchaserZach

Рятувальні служби у вівторок оголосили надзвичайний стан через сильний шторм і торнадо, задіявши більше половини наявних працівників протипожежної служби в Гамбурзі, повідомляє The Local.

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"Зірвано незліченна кількість дахів, затоплені підвали. Більше 1000 пожежних і технічних помічників виконують службові обов'язки", - сказав представник пожежної служби.

Місцеві жителі розповідають, що бачили дощ і град розміром з кульку для настільного тенісу, після чого ввечері у східній частині Гамбурга виник торнадо.

"Ганок почав гуркотіти, дах полетів і яблуня впала прямо на садовий будиночок," - розповідає про торнадо очевидиця Ніколь Греве.

Як повідомляє видання, торнадо тривав всього п'ять-шість хвилин, але цього було достатньо, щоб перелякати місцевих жителів і завдати значних матеріальних збитків.

"Шум налякав людей, це було як у кіно", - сказав інший житель.

У той же час, німецька служба погоди попереджає про подальшу сувору погоду на півдні Німеччини. Ця частина країни минулого тижня постраждала від сильних штормів і повеней, в результаті яких загинули одинадцять людей.

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