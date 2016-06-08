У четвер в Україну прийде потепління, на заході очікуються дощі (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 9 червня, у більшості українських областей очікується хмарна погода з проясненнями. По всій території трохи потеплішає, вночі +8°... + 12°, вдень +19°... + 24°. У західних областях місцями очікуються дощі.
У столиці завтра буде практично безхмарно, вночі +12°, вдень +21°. Вітер південно-західний, до 4.3 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.
У Львові 9 червня також хмарно з проясненнями і невеликий дощ, вночі +10, удень +21°. Вітер західний та південно-західний, до 4.3 м/с. Атмосферний тиск 736 мм рт. ст.
Цього тижня в Україні трохи похолоднішає
У Луцьку завтра очікується схожа погода, але очікується злива. Температура вночі +9°, вдень +22°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер змінний, до 3.1 м/с.
У Вінниці похмуро. Температура вночі +11°, вдень +22°. Атмосферний тиск 738 мм рт. ст. Вітер південно-західний, до 3.8 м/с.
Одеситам на завтра обіцяють хмарну погоду з проясненнями, температура вночі +10 градусів, удень +21°, вітер змінний, до 4.6 м/с. Атмосферний тиск 759 мм рт. ст.
У Харкові у четвер буде хмарно, температура вночі +10 градусів, удень +20°. Опадів не очікується. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст., вітер південно-західний, до 2.7 м/с.
У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +10 градусів, удень +19°. Дощ не очікується. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер переважно південний, до 3.8 м/с.
У Сімферополі також хмарно з проясненнями. Температура вночі +8°, вдень +20°. Вітер переважно східний, до 2.9 м/с. Атмосферний тиск 741 мм рт. ст.
В Україні завтра очікується хмарна погода, на заході трохи потеплішає (карта)
Жителям Маріуполя на завтра обіцяють практично ясну погоду, температура вночі +7°, вдень +19°, вітер змінний, до 2.2 м/с. Атмосферний тиск 762 мм рт. ст.
У Краматорську завтра хмарно, вночі +7°, вдень +19°, вітер західний, до 2.4 м/с. Атмосферний тиск 754 мм рт. ст.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +7°, вдень +19°. Атмосферний тиск 756 мм рт. ст. Вітер переважно західний, 2 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°