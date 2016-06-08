У четвер в Україну прийде потепління, на заході очікуються дощі (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 9 червня, у більшості українських областей очікується хмарна погода з проясненнями. По всій території трохи потеплішає, вночі +8°... + 12°, вдень +19°... + 24°. У західних областях місцями очікуються дощі.

Озеро Синевир у Карпатах / ua-travels.livejournal.com

У столиці завтра буде практично безхмарно, вночі +12°, вдень +21°. Вітер південно-західний, до 4.3 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

У Львові 9 червня також хмарно з проясненнями і невеликий дощ, вночі +10, удень +21°. Вітер західний та південно-західний, до 4.3 м/с. Атмосферний тиск 736 мм рт. ст.

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У Луцьку завтра очікується схожа погода, але очікується злива. Температура вночі +9°, вдень +22°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер змінний, до 3.1 м/с.

Погода в Україні 9 червня / УНІАН

У Вінниці похмуро. Температура вночі +11°, вдень +22°. Атмосферний тиск 738 мм рт. ст. Вітер південно-західний, до 3.8 м/с.

Одеситам на завтра обіцяють хмарну погоду з проясненнями, температура вночі +10 градусів, удень +21°, вітер змінний, до 4.6 м/с. Атмосферний тиск 759 мм рт. ст.

У Харкові у четвер буде хмарно, температура вночі +10 градусів, удень +20°. Опадів не очікується. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст., вітер південно-західний, до 2.7 м/с.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +10 градусів, удень +19°. Дощ не очікується. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер переважно південний, до 3.8 м/с.

У Сімферополі також хмарно з проясненнями. Температура вночі +8°, вдень +20°. Вітер переважно східний, до 2.9 м/с. Атмосферний тиск 741 мм рт. ст.

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Жителям Маріуполя на завтра обіцяють практично ясну погоду, температура вночі +7°, вдень +19°, вітер змінний, до 2.2 м/с. Атмосферний тиск 762 мм рт. ст.

У Краматорську завтра хмарно, вночі +7°, вдень +19°, вітер західний, до 2.4 м/с. Атмосферний тиск 754 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі +7°, вдень +19°. Атмосферний тиск 756 мм рт. ст. Вітер переважно західний, 2 м/с.

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