Завтра в столиці потеплішає, температура до +21°

18:55, 8 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 9 червня, в Києві очікується похмура, але тепла погода.

Завтра в столице пасмурно / lifekiev.com
Завтра в столиці буде хмарно, але тепло / lifekiev.com

У столиці завтра буде практично безхмарно, вночі +12°, вдень +21°.

Ввечері небо трохи проясниться, очікувана температура +18°. Опадів не обіцяють.

Цього тижня в Україні трохи похолоднішає

Вітер південно-західний, до 4.3 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

Сонце в столиці завтра зійде в 4:46, а зайде о 21:07.

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