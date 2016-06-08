На українських дорогах очікується хмарна, але тепла погода, на заході можливі дощі
Сьогодні і завтра українських водіїв на автомобільних дорогах очікує хмарна погода з проясненнями, на західних напрямках місцями дощі.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні хмарно з проясненимя, температура +23°...+24°, без опадів. Завтра на цьому маршруті трохи похолоднішає до +21°. Без опадів.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні також мінлива хмарність. На Закарпатті очікуються дощі. Температура в дорозі +23... +25. У четвер водіїв на цьому маршруті буде очікувати похолодання до +21 і дощі.
У четвер в Україну прийде потепління, на заході очікуються дощі (карта)
На Маріупольському напрямку малохмарно, температура +22°...+25°, без опадів. Завтра небо трохи затягнуть хмари, +22°...+24°, сухо.
На трасі Київ - Харків хмарно і без опадів. Температура в дорозі +21°...+22°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде чекати хмарна погода з проясненнями, температура +20°...+22°.
Цього тижня в Україні трохи похолоднішає
На трасі Київ - Чернівці сьогодні хмарно і спекотно. Температура в дорозі до +25. У четвер водіїв за цим маршрутом буде очікувати незначне похолодання, у Чернівцях можливий дощ.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°