На українських дорогах очікується хмарна, але тепла погода, на заході можливі дощі

15:07, 8 червня 2016
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Сьогодні і завтра українських водіїв на автомобільних дорогах очікує хмарна погода з проясненнями, на західних напрямках місцями дощі.

loginincorrect.livejournal.com
На українських дорогах сьогодні і завтра хмарно / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні хмарно з проясненимя, температура +23°...+24°, без опадів. Завтра на цьому маршруті трохи похолоднішає до +21°. Без опадів.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні також мінлива хмарність. На Закарпатті очікуються дощі. Температура в дорозі +23... +25. У четвер водіїв на цьому маршруті буде очікувати похолодання до +21 і дощі.

У четвер в Україну прийде потепління, на заході очікуються дощі (карта)

На Маріупольському напрямку малохмарно, температура +22°...+25°, без опадів. Завтра небо трохи затягнуть хмари, +22°...+24°, сухо.

На трасі Київ - Харків хмарно і без опадів. Температура в дорозі +21°...+22°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом буде чекати хмарна погода з проясненнями, температура +20°...+22°.

Цього тижня в Україні трохи похолоднішає

На трасі Київ - Чернівці сьогодні хмарно і спекотно. Температура в дорозі до +25. У четвер водіїв за цим маршрутом буде очікувати незначне похолодання, у Чернівцях можливий дощ.

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