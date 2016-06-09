Четвер в Україні буде теплим, до +24° (карта)

08:10, 9 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 9 червня, у більшості українських областей очікується хмарна погода, місцями пройдуть дощі. По всій території очікується потепління, вдень до +19°... +24°.

ua-travels.livejournal.com
В Україну прийшло потепління / ua-travels.livejournal.com

У столиці сьогодні буде практично безхмарно, удень +22°. Вітер південно-західний, до 4,4 м/с, атмосферний тиск 745 мм рт. ст.

У Львові 9 червня також хмарно з проясненнями і невеликий дощ, удень +22°. Вітер західний та південно-західний, до 3,4 м/с. Атмосферний тиск 736 мм рт. ст.

У четвер в Україну прийде потепління, на заході очікуються дощі (карта)

У Луцьку сьогодні очікується похмура погода, можливий дощ. Температура вдень +22°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер змінний, до 4.2 м/с.

У Вінниці похмуро і суцільна хмарність. Температура вдень +22°. Атмосферний тиск 738 мм рт. ст. Вітер південно-західний, до 3.8 м/с.

Погода в Украине 9 июня / УНИАН
Погода в Україні 9 червня / УНІАН

Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду з проясненнями, температура вдень +21°, вітер змінний, до 4.6 м/с. Атмосферний тиск 759 мм рт. ст.

У Харкові у четвер буде хмарно, температура +20°. Опадів не очікується. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст., вітер південно-західний, до 2.7 м/с.

Цього тижня в Україні трохи похолоднішає

У Дніпрі також хмарно хмарно. Температура вдень +20°. Дощ не очікується. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер переважно південний, 2 м/с.

У Сімферополі також хмарно з проясненнями. Температура вдень +19°. Вітер переважно східний, до 2.9 м/с. Атмосферний тиск 741 мм рт. ст.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +19°, вітер змінний, до 2.5 м/с. Атмосферний тиск 762 мм рт. ст.

У Краматорську сьогодні хмарно, вдень +19°, вітер південно-західний, до 2.7 м/с. Атмосферний тиск 754 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку також хмарно. Температура вдень +19°. Атмосферний тиск 756 мм рт. ст. Вітер переважно західний, до 1.9 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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