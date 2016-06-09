Киян сьогодні очікує тепла погода без опадів

Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 9 червня, в Києві очікується трохи хмарна, але тепла погода.

Киянам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду / tov-tob.livejournal.com

У столиці вранці практично безхмарно, але вдень небо затягнуть хмари. Температура вдень +22°.

За прогнозами синоптиків, до вечора температура повітря складе +18°. Опадів не обіцяють.

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Вітер південно-західний, до 4,4 м/с, атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

Сонце в столиці зійшло о 4:46, а зайде о 21:07.