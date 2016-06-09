Сьогодні на українських автошляхах тепло і без опадів, у п'ятницю на багатьох напрямках - дощі
Сьогодні українських водіїв на автомобільних дорогах очікує хмарна погода з проясненнями, переважно без опадів, завтра на багатьох маршрутах очікуються дощі і незначне зниження температури.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні хмарно з проясненимя, температура +21°...+22°, без опадів. Завтра на цьому маршруті трохи похолоднішає і очікуються дощі. Температура в п'ятницю +19°...+21°
Киян сьогодні очікує тепла погода без опадів
На трасі Київ - Ужгород сьогодні також мінлива хмарність. На Закарпатті очікуються дощі. Температура в дорозі +21... +23. У п'ятницю водіїв на цьому маршруті буде очікувати похолодання до +19....+21 і можливі дощі.
На Маріупольському напрямку також хмарно, температура +20°...+24°. Завтра у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях можливі дощі, температура +19°...+23°.
На трасі Київ - Харків сьогодні трохи хмарно, але без опадів. Температура в дорозі +20°...+22°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом будуть очікувати дощі, температура +19°...+20°.
На автошляху Київ - Чернівці сьогодні хмарно, в самих Чернівцях очікується дощ. Температура в дорозі до +23. У п'ятницю водіїв на цьому маршруті будуть очікувати дощі і невелике похолодання.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°