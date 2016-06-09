Сьогодні на українських автошляхах тепло і без опадів, у п'ятницю на багатьох напрямках - дощі

12:31, 9 червня 2016
618
0

Сьогодні українських водіїв на автомобільних дорогах очікує хмарна погода з проясненнями, переважно без опадів, завтра на багатьох маршрутах очікуються дощі і незначне зниження температури.

loginincorrect.livejournal.com
Завтра на багатьох дорогах пройдуть дощі / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні хмарно з проясненимя, температура +21°...+22°, без опадів. Завтра на цьому маршруті трохи похолоднішає і очікуються дощі. Температура в п'ятницю +19°...+21°

Киян сьогодні очікує тепла погода без опадів

На трасі Київ - Ужгород сьогодні також мінлива хмарність. На Закарпатті очікуються дощі. Температура в дорозі +21... +23. У п'ятницю водіїв на цьому маршруті буде очікувати похолодання до +19....+21 і можливі дощі.

На Маріупольському напрямку також хмарно, температура +20°...+24°. Завтра у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях можливі дощі, температура +19°...+23°.

На трасі Київ - Харків сьогодні трохи хмарно, але без опадів. Температура в дорозі +20°...+22°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом будуть очікувати дощі, температура +19°...+20°.

На автошляху Київ - Чернівці сьогодні хмарно, в самих Чернівцях очікується дощ. Температура в дорозі до +23. У п'ятницю водіїв на цьому маршруті будуть очікувати дощі і невелике похолодання.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях Нічна негода знеструмила населені пункти у п'ятьох областях
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин