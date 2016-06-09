Сьогодні на українських автошляхах тепло і без опадів, у п'ятницю на багатьох напрямках - дощі

Сьогодні українських водіїв на автомобільних дорогах очікує хмарна погода з проясненнями, переважно без опадів, завтра на багатьох маршрутах очікуються дощі і незначне зниження температури.

Завтра на багатьох дорогах пройдуть дощі / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні хмарно з проясненимя, температура +21°...+22°, без опадів. Завтра на цьому маршруті трохи похолоднішає і очікуються дощі. Температура в п'ятницю +19°...+21°

Читайте також Киян сьогодні очікує тепла погода без опадів

На трасі Київ - Ужгород сьогодні також мінлива хмарність. На Закарпатті очікуються дощі. Температура в дорозі +21... +23. У п'ятницю водіїв на цьому маршруті буде очікувати похолодання до +19....+21 і можливі дощі.

На Маріупольському напрямку також хмарно, температура +20°...+24°. Завтра у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях можливі дощі, температура +19°...+23°.

На трасі Київ - Харків сьогодні трохи хмарно, але без опадів. Температура в дорозі +20°...+22°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом будуть очікувати дощі, температура +19°...+20°.

На автошляху Київ - Чернівці сьогодні хмарно, в самих Чернівцях очікується дощ. Температура в дорозі до +23. У п'ятницю водіїв на цьому маршруті будуть очікувати дощі і невелике похолодання.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.