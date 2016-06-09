У Брюсселі через зливи підтопило метро, підземні парковки і автотунелі

Шість станцій метро були підтоплені в Брюсселі через зливи, які накрили у вівторок ввечері бельгійську столицю.

Зливи підтопили підземку Брюсселя / babayasin.livejournal.com

Про це повідомив в середу телеканал RTBF. За його інформацією, рівень води у вестибюлях окремих станцій досягав п'яти - шести сантиметрів, передає ТАСС.

"В результаті гроз були затоплені вестибюлі щонайменше шести станцій брюссельського метро. Втім, інженерні системи станцій змогли впоратися з потоком води, яка не дійшла до перонів і шляхів, тому рух поїздів тривав практично без збоїв", - повідомив телеканал.

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У Брюсселі також виявилися залиті десятки підземних парковок і кілька автомобільних тунелів. Рятувальні служби міста отримали кілька сотень викликів у зв'язку з затопленням цокольних поверхів будинків у чотирьох комунах міста.