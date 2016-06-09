У Фінляндії через шторм випав сніг, знеструмлено тисячі будинків (відео)

У Лапландії вночі випав сніг – столиця регіону Рованіємі покрилася 5-сантиметровим шаром снігу. Зараз вітри посилюються в Центральній Фінляндії.

У Фінляндії випав 5-сантиметровий шар снігу / Скріншот

На північні регіони країни вчора ввечері обрушився літній шторм, що отримав назву Salomo. Сильний вітер повалив дерева, без електрики залишилися понад 10 тисяч будинків. Кількість знеструмлених господарств постійно зростає, повідомляють у регіональних енергетичних компаніях.

Збиток від шторму виявився, однак, меншим, ніж побоювалися, повідомляє yle.fi.

У Лапландії вночі йшов сніг. Вранці в містечку Саариселкя на території муніципалітету Інарі виміряли 8-сантиметровий шар снігу, а в столиці Лапландії Рованіємі вночі випало 5 см снігу.

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В даний час вітри посилюються в Центральній Фінляндії. За прогнозами, протягом дня шторм буде переміщуватися на південний схід.

Через сильний вітер частково порушено рух транспорту в Південній Фінляндії. Судноплавна компанія Linda Line скасувала ранкові рейси між Гельсінкі і Таллінном. Також ранкові авіарейси Finnair з Гельсінкі в Коккола-Піетарсаарі скасовані.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня одразу у кількох російських містах - Сургуті, Новому Уренгої та Ноябрьске випав сніг.