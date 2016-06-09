У Чечні зсув залишив без житла сотні людей

18:18, 9 червня 2016
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В результаті сходу зсувів у трьох населених пунктах Веденського району Чечні пошкоджені 45 приватних житлових будинків, в яких проживали майже 300 осіб.

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Зсув зруйнував 45 будинків. Ілюстрація / Скріншот

Про це повідомило РИА Новости джерело в екстрених службах республіки РФ.

"За уточненими даними, в населених пунктах Ца-Ведено, Гуні та Марзой-Мохк пошкоджені 45 приватних житлових будинків", — сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, 284 людини, серед яких 115 дітей, відселено в пункти тимчасового розміщення.

Ведуться роботи з розчищення населених пунктів, матеріальні збитки підраховують комісії. На місці НП працює оперативний штаб, фахівці якого координують роботу всіх залучених служб.

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