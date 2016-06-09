У Чечні зсув залишив без житла сотні людей
В результаті сходу зсувів у трьох населених пунктах Веденського району Чечні пошкоджені 45 приватних житлових будинків, в яких проживали майже 300 осіб.
Про це повідомило РИА Новости джерело в екстрених службах республіки РФ.
"За уточненими даними, в населених пунктах Ца-Ведено, Гуні та Марзой-Мохк пошкоджені 45 приватних житлових будинків", — сказав співрозмовник агентства.
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За його словами, 284 людини, серед яких 115 дітей, відселено в пункти тимчасового розміщення.
Ведуться роботи з розчищення населених пунктів, матеріальні збитки підраховують комісії. На місці НП працює оперативний штаб, фахівці якого координують роботу всіх залучених служб.
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