Завтра на заході і півночі України очікуються зливи з грозами (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 10 червня, в західних і північних областях очікуються дощі та грози, температура вночі +10°... +12°, вдень +19°... +23°. На сході і півдні - хмарно з проясненнями, вночі +10°... +13°, вдень +21°... +22°.

В Україні завтра пройдуть дощі / lifekiev.com

У столиці завтра очікуються дощі і грози, вночі +14°, вдень +21°. Вітер південно-західний, до 4.2 м/с, атмосферний тиск 744 мм рт. ст.

У Львові 10 червня також дощ з грозою, вночі +10 градусів, удень +19°. Вітер західний та південно-західний, до 3.3 м/с. Атмосферний тиск 736 мм рт. ст.

У Луцьку завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вночі +10 градусів, удень +21°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер змінний, до 2.6 м/с.

Погода в Україні 10 червня / УНІАН

У Вінниці в п'ятницю похмуро і суцільна хмарність. Синоптики обіцяють дощ. Температура вночі +12°, вдень +23°. Атмосферний тиск 738 мм рт. ст. Вітер південно-західний, до 4,4 м/с.

Одеситам на завтра обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +13°, вдень +21°, вітер південний, 6 м/с. Атмосферний тиск 757 мм рт. ст.

У Харкові у п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями, температура вночі +12°, вдень +21°. Опадів не очікується. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст., вітер південний, до 3,9 м/с.

У Дніпрі також хмарно. Температура вночі +12°, вдень +22°. Дощу не очікується. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер переважно південно-західний, до 4.5 м/с.

У Сімферополі хмарно з проясненнями. Температура вночі +7°, вдень +20°. Вітер змінний, до 2.9 м/с. Атмосферний тиск 741 мм рт. ст.

Жителям Маріуполя на завтра обіцяють ясну погоду, температура вночі +8°, вдень +21°, вітер змінний, до 3.3 м/с. Атмосферний тиск 762 мм рт. ст.

У Краматорську в п'ятницю невелика хмарність, вночі +12°, вдень +21°, вітер південно-західний, 3 м/с. Атмосферний тиск 754 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку також хмарно з проясненнями. Температура вночі +13°, вдень +21°. Атмосферний тиск 755 мм рт. ст. Вітер переважно західний, до 2.6 м/с.

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