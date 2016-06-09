Завтра на заході і півночі України очікуються зливи з грозами (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 10 червня, в західних і північних областях очікуються дощі та грози, температура вночі +10°... +12°, вдень +19°... +23°. На сході і півдні - хмарно з проясненнями, вночі +10°... +13°, вдень +21°... +22°.
У столиці завтра очікуються дощі і грози, вночі +14°, вдень +21°. Вітер південно-західний, до 4.2 м/с, атмосферний тиск 744 мм рт. ст.
У Львові 10 червня також дощ з грозою, вночі +10 градусів, удень +19°. Вітер західний та південно-західний, до 3.3 м/с. Атмосферний тиск 736 мм рт. ст.
У Луцьку завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вночі +10 градусів, удень +21°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер змінний, до 2.6 м/с.
У Вінниці в п'ятницю похмуро і суцільна хмарність. Синоптики обіцяють дощ. Температура вночі +12°, вдень +23°. Атмосферний тиск 738 мм рт. ст. Вітер південно-західний, до 4,4 м/с.
Одеситам на завтра обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +13°, вдень +21°, вітер південний, 6 м/с. Атмосферний тиск 757 мм рт. ст.
У Харкові у п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями, температура вночі +12°, вдень +21°. Опадів не очікується. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст., вітер південний, до 3,9 м/с.
У Дніпрі також хмарно. Температура вночі +12°, вдень +22°. Дощу не очікується. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер переважно південно-західний, до 4.5 м/с.
У Сімферополі хмарно з проясненнями. Температура вночі +7°, вдень +20°. Вітер змінний, до 2.9 м/с. Атмосферний тиск 741 мм рт. ст.
Жителям Маріуполя на завтра обіцяють ясну погоду, температура вночі +8°, вдень +21°, вітер змінний, до 3.3 м/с. Атмосферний тиск 762 мм рт. ст.
У Краматорську в п'ятницю невелика хмарність, вночі +12°, вдень +21°, вітер південно-західний, 3 м/с. Атмосферний тиск 754 мм рт. ст.
У Сєвєродонецьку також хмарно з проясненнями. Температура вночі +13°, вдень +21°. Атмосферний тиск 755 мм рт. ст. Вітер переважно західний, до 2.6 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°