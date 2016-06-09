У п'ятницю в столиці пройде дощ, температура вдень +20°

19:13, 9 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 10 червня, в Києві очікується дощова погода.

REUTERS
REUTERS

У столиці завтра очікуються дощі і грози, вночі +14°, вдень +21°. Ввечері +18° невеликий дощ.

Завтра на заході і півночі України очікуються зливи з грозами (карта)

Вітер південно-західний, до 4.2 м/с, атмосферний тиск 744 мм рт. ст.

Сонце в столиці завтра зійде в 4:46, а закотиться о 21:08.

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