Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі з грозами, температура до +23° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 10 червня, в західних областях України очікуються дощі, місцями грози, температура вдень +20°... +23°. На сході, півночі і півдні - переважно малохмарно, удень +21°... +22°, місцями опади.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в багатьох містах очікуються дощі / widefon.com

У столиці сьогодні очікується дощ, удень +20°. Вітер південний і південно-західний, до 5 м/с, атмосферний тиск 744 мм рт. ст. На вечір також обіцяють зливу.

У Львові 10 червня невелика хмарність, можливий дощ, температура повітря вдень +20°. Вітер змінний, до 4.2 м/с. Атмосферний тиск 734 мм рт. ст.

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У Луцьку сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вдень +20°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер змінний, до 2.2 м/с.

Погода на 10 червня в Україні / УНІАН

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю похмуро, хмарно, обіцяють зливу. Температура вдень +23°. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст. Вітер південно-західний, до 4,4 м/с.

Одеситам на сьогодні обіцяють практично безхмарну погоду, температура вдень +20°, вітер південний, 6 м/с. Атмосферний тиск 757 мм рт. ст.

У Харкові у п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями, температура вдень +22°. Опадів не очікується. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст., вітер південний, до 3,9 м/с.

У Дніпрі також хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +22°. Дощу не очікується. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер переважно південно-західний, до 4.5 м/с.

У Сімферополі сьогодні також мінлива хмарність. Температура вдень +20°. Вітер змінний, до 2.5 м/с. Атмосферний тиск 740 мм рт. ст.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +21°, вітер східний, до 3,4 м/с. Атмосферний тиск 761 мм рт. ст.

У Краматорську в п'ятницю невелика хмарність, вдень +22°, вітер південний і південно-західний, до 2.8 м/с. Атмосферний тиск 754 мм рт. ст.

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У Сєвєродонецьку також хмарно з проясненнями. Температура вдень +22°. Атмосферний тиск 755 мм рт. ст. Вітер переважно південно-західний, до 2.9 м/с.

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