Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі з грозами, температура до +23° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 10 червня, в західних областях України очікуються дощі, місцями грози, температура вдень +20°... +23°. На сході, півночі і півдні - переважно малохмарно, удень +21°... +22°, місцями опади.
У столиці сьогодні очікується дощ, удень +20°. Вітер південний і південно-західний, до 5 м/с, атмосферний тиск 744 мм рт. ст. На вечір також обіцяють зливу.
У Львові 10 червня невелика хмарність, можливий дощ, температура повітря вдень +20°. Вітер змінний, до 4.2 м/с. Атмосферний тиск 734 мм рт. ст.
Сьогодні на українських автошляхах тепло і без опадів, у п'ятницю на багатьох напрямках - дощі
У Луцьку сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вдень +20°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст. Вітер змінний, до 2.2 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю похмуро, хмарно, обіцяють зливу. Температура вдень +23°. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст. Вітер південно-західний, до 4,4 м/с.
Одеситам на сьогодні обіцяють практично безхмарну погоду, температура вдень +20°, вітер південний, 6 м/с. Атмосферний тиск 757 мм рт. ст.
У Харкові у п'ятницю очікується хмарна погода з проясненнями, температура вдень +22°. Опадів не очікується. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст., вітер південний, до 3,9 м/с.
У Дніпрі також хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +22°. Дощу не очікується. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер переважно південно-західний, до 4.5 м/с.
У Сімферополі сьогодні також мінлива хмарність. Температура вдень +20°. Вітер змінний, до 2.5 м/с. Атмосферний тиск 740 мм рт. ст.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють ясну погоду, температура вдень +21°, вітер східний, до 3,4 м/с. Атмосферний тиск 761 мм рт. ст.
У Краматорську в п'ятницю невелика хмарність, вдень +22°, вітер південний і південно-західний, до 2.8 м/с. Атмосферний тиск 754 мм рт. ст.
Сьогодні на українських автошляхах тепло і без опадів, у п'ятницю на багатьох напрямках - дощі
У Сєвєродонецьку також хмарно з проясненнями. Температура вдень +22°. Атмосферний тиск 755 мм рт. ст. Вітер переважно південно-західний, до 2.9 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°