Киянам на сьогодні обіцяють зливу

08:32, 10 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 10 червня, в столиці очікується дощ і злива, удень +20°.

REUTERS
REUTERS

Ввечері температура повітря +17° і також злива.

Вітер південний і південно-західний, 5 м/с, атмосферний тиск 744 мм рт. ст.

Погода на сьогодні: в Україні місцями дощі з грозами, температура до +23° (карта)

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:46, а зайде о 21:08.

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