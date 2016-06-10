У Колумбії через зсув загинули шість осіб

Шість людей загинули після того, як їх несподівано накрив зсув на шосе між містами Медельїн і Кібдо на заході Колумбії.

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Про це в четвер повідомили в національному інституті дорожнього будівництва Колумбії.

"Згідно з останніми даними, шестеро людей були знайдені мертвими. Точне число зниклих без вісти невідоме", - розповів журналістам Освальд Мурільйо, регіональний директор національного інституту дорожнього будівництва департаменту Чоко, де стався інцидент, передає ТАСС.

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У національній службі з надзвичайних ситуацій відзначили, що "пригода сталася в той момент, коли робітники дорожньої служби займалися відновленням дороги, постраждалої трохи раніше від каменепаду".

"На місці працювали кілька екскаваторів і вантажівок, проте другий зсув забрав всю техніку, робітників та людей, що знаходилися поблизу", - додали у відомстві.

За його даними, "в рятувальній операції беруть участь 21 волонтер цивільної оборони, 10 волонтерів з Міжнародного Комітету Червоного Хреста і шість пожежних".

Крім того, під час пошуку постраждалих стався третій зсув, що поставило під загрозу життю рятувальників, у зв'язку з ніж операція була припинена до п'ятниці. Згідно з першими повідомленнями колумбійських ЗМІ, в результаті зсуву понад 30 осіб пропали без вісті, однак пізніше багато хто з них зуміли зв'язатися зі своїми рідними, тому точне їх число уточнюється.