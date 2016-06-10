Водіїв на українських дорогах очікує тепла хмарна погода, на західних напрямках - дощі

Сьогодні і завтра водіїв на українських автомобільних дорогах очікує хмарна погода з проясненнями, у багатьох містах прогнозують опади.

В Україні в найближчі дні буде хмарно / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощі, температура до +20°. Завтра за цим маршрутом також хмарна погода з проясненнями, в столиці можуть пройти дощі. Температура в суботу +19°...+22° В неділю на одеському напрямку потеплішає до +23°.

Читайте також Сьогодні на українських автошляхах тепло і без опадів, у п'ятницю на багатьох напрямках - дощі

На трасі Київ - Ужгород сьогодні також мінлива хмарність та дощі. Температура в дорозі +19... +21. Завтра водіїв на цьому маршруті буде очікувати хмарна погода і також можливі дощі - у Житомирі та Тернополі. У неділю на цьому напрямку хмарно з проясненнями, але опадів не обіцяють. Температура в дорозі +23°...+24°.

На Маріупольському напрямку також хмарно, температура +19°...+23°. В Київській, Черкаській та Кіровоградській областях можливі дощі. Завтра дощі очікуються в Дніпропетровській і Запорізькій областях, також малохмарно. У неділю потеплішає до +25, без опадів.

На трасі Київ - Харків сьогодні дощі. Температура в дорозі +19°...+20°. Завтра подорожуючих за цим маршрутом будуть очікувати схожі погодні умови - хмарно і дощі, температура +20°...+21°. У неділю трохи потеплішає і без опадів.

На дорозі Київ - Чернівці також дощі. Температура в дорозі до +21. У суботу водіїв на цьому маршруті будуть очікувати дощі, в неділю - хмарна погода з проясненнями, без опадів. У чернівцях - до 25 градусів тепла.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.