На вихідних в Україні буде хмарно і йтимуть дощі, місцями грози (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, на вихідних в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у багатьох областях як в суботу, так і в неділю пройдуть дощі.

В Україні в суботу і неділю буде тепло і хмарно, в ряді областей очікуються дощі / tov-tob.livejournal.com

У столиці в суботу буде хмарно, очікується гроза, температура повітря вночі +10 градусів, удень +20°. В неділю хмарно з проясненнями, без опадів, +12°...+22°.

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У Львові завтра дощ, вночі +8°, вдень +19°. У неділю буде хмарно з проясненнями, +11°...+19°. Для жителів Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність, температура повітря в суботу вночі +6°, вдень +20°, в неділю потеплішає вночі до +11°, вдень +20°.

У Вінниці в суботу очікується гроза, температура повітря +10°...+20°. У неділю дощі, +11°... +20°.

Погода в Україні на суботу, 11 червня / УНІАН

Погода в Україні на неділю, 12 червня / УНІАН

Одеситам на завтра обіцяють також трохи хмарну погоду, температура вночі +13°, вдень +23°. У неділю +15°...+24°, гроза.

У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +13°, вдень +22°. У неділю +12°...+22° хмарно з проясненнями, дощу не обіцяють. У Дніпрі завтра також хмарно з проясненнями. Температура вночі +13°, вдень +23°. У неділю очікується гроза, температура повітря +14°...+21°.

У Сімферополі завтра малохмарно, +11°...+22°. У неділю потеплішає до +16°...+25°. Опадів не обіцяють.

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Жителям Маріуполя на суботу обіцяють малохмарну погоду, температура вночі +12°, вдень +21°. У неділю стане ясно і потеплішає до +23°, обіцяють синоптики. У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +23°. У неділю в місті може пройти дощ. Вночі +15°, вдень +23°. У Сєвєродонецьку на вихідних буде хмарно з проясненнями. У суботу температура вночі +13°, вдень +24°. У неділю невелика хмарність та дощ, +15°...+23°, можливий дощ.

Погода на курортах

У Буковелі на вихідних пройдуть дощі і буде прохолодно. У суботу до +17°, у неділю до +12. Вночі до +10°.

У Моршині на Львівщині на вихідних дощі. У суботу вночі +13°, вдень +21°. У неділю також цілий день дощі, вночі +13, вдень до +21°.

У Трускавці на завтра обіцяють також опади, температура до +19°, в неділю похолоднішає до +14°, пройде дощ. У Сваляві завтра мінлива хмарність та дощі з грозами, +20°, у неділю також сніг і дощ, температура повітря +17°.

У Затоці завтра очікується практично безхмарна погода, температура до +21°, в неділю невелика хмарність та +22°, без опадів. У Бердянську на вихідних очікується ясна і безхмарна погода, температура в суботу до +21°, на неділю до +24.

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