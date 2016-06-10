Луцьк засипало градом (фото, відео)

15:54, 10 червня 2016
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Луцьк учора постраждав від потужної зливи з градом. Як повідомляють очевидці, безліч вулиць опинилися під водою. 

В Луцьку пройшов град / vk.com, Павло Євчинський
В Луцьку пройшов крупний град / vk.com, Павло Євчинський

Рух транспорту в місті було сильно ускладнено. Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що над містом пронісся справжній ураган.

Як повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області,  обласному центрі рятувальники долучались до відкачування води з підвалу дошкільного навчального закладу на проспекті Перемоги, а також очистили ділянку автодороги в районі вулиці Глушуець. 

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Крім того, у селі Зміїнець Луцького району здійснили очищення автодороги та прибудинкових територій від залишків даху розкритої 3-поверхової будівлі, що не експлуатується.

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