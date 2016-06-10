Зливові дощі заливають Китай: в провінції Гуйчжоу через повені три людини зникли безвісти
Три людини залишаються зниклими безвісти через повені в провінції Гуйчжоу (Південно-Західний Китай). Про це в п'ятницю повідомила місцева влада.
За добу з 8:00 четверга до 8:00 п'ятниці зливові дощі обрушилися на більш ніж 100 селищ провінції Гуйчжоу, повідомило метеорологічне бюро провінції, передає Сіньхуа.
Рятувальники продовжують пошук трьох зниклих і одночасно переміщують жителів постраждалих районів в безпечні місця.
У Китаї триває евакуація через повені
За прогнозом метеорологічної станції Центральної КНР, в п'ятницю і суботу дощі пройдуть у провінціях Юньнань, Гуандун, Фуцзянь, Хайнань, Гуйчжоу, Хейлунцзян, Цзілінь, Ляонін і Хебей і в Гуансі-Чжуанському автономному районі.
За останні два тижні сильні дощі, у південній та східній частинах Китаю порушили нормальний ритм життя сотень тисяч людей, пошкодили посіви і змусили багатьох евакуюватися.
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