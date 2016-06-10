Столицю накрила потужна гроза з градом, місто стоїть у 8-бальних заторах (фото, відео)

У Києві в п'ятницю, 10 червня, після обіду почалася потужна злива з грозою, місцями з градом.

Фото: facebook.com/redcoukr

За словами користувачів соцмереж, в результаті сильної зливи в місті затопило кілька вулиць.

Згідно з даними Яндекс.Пробки, пробки в столиці досягли 8 балів.

Скріншот: Яндекс.Пробки

Досить потужні затори спостерігаються на вул. Шота Руставелі, Великій Васильківській, Басейній, Шовковичній, Круглоуніверситетській, Хрещатику.

Також ускладнено рух по вул. Хмельницького, Льва Толстого, Саксаганського.

Крім того, за інформацією очевидців, неподалік від станції метро "Деміївська" на вул. Саперно-Слобідській потужний вітер зірвав рекламний білборд.

На "Деміївській" зірвало білборд

facebook.com/oxademy

Нагадаємо, згідно з даними УНІАН Погода, на вихідних в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у багатьох областях як в суботу, так і в неділю пройдуть дощі.