Погода в Україні: сьогодні в більшості областей по-літньому тепло, але місцями пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 13 червня, у більшості українських областей очікується хмарна погода, температура вдень +17°... +27°, місцями опади.
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, вдень +21°. Вітер змінний, до 4.1 м/с, атмосферний тиск 743 мм рт. ст.
У Львові 13 червня очікується похмура погода, можливий дощ, температура повітря вдень +18°. Вітер східний, до 4 м/с. Атмосферний тиск 732 мм рт. ст.
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У Луцьку сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вдень +21°. Атмосферний тиск 742 мм рт. ст. Вітер східний, до 3.2 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок хмарно, можливий дощ. Температура вдень +17°. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 4.2 м/с.
Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +22°, вітер південний, до 5.8 м/с. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст.
У Харкові в понеділок хмарно і дощ, температура вдень +20°. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст., вітер переважно східний, до 3,4 м/с.
У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +21°. Синоптики прогнозують дощ. Атмосферний тиск 744 мм рт. ст. Вітер змінний, до 2.9 м/с.
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У Сімферополі сьогодні також хмарно. Температура вдень +27°. Вітер змінний, до 2.5 м/с. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +23°, вітер південний, до 4.3 м/с. Атмосферний тиск 757мм рт. ст.
У Краматорську в понеділок хмарно з проясненнями, вдень +23°, вітер змінний, до 2.8 м/с. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст.
У Сєвєродонецьку сьогодні також хмарно з проясненнями. Температура вдень +23°. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст. Вітер змінний, до 2.7 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°