Погода в Україні: сьогодні в більшості областей по-літньому тепло, але місцями пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 13 червня, у більшості українських областей очікується хмарна погода, температура вдень +17°... +27°, місцями опади.

У більшості областей сьогодні по-літньому тепло / tov-tob.livejournal.com

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, вдень +21°. Вітер змінний, до 4.1 м/с, атмосферний тиск 743 мм рт. ст.

У Львові 13 червня очікується похмура погода, можливий дощ, температура повітря вдень +18°. Вітер східний, до 4 м/с. Атмосферний тиск 732 мм рт. ст.

Читайте також Столицю накрила потужна гроза з градом, місто стоїть у 8-бальних заторах (фото, відео)

У Луцьку сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вдень +21°. Атмосферний тиск 742 мм рт. ст. Вітер східний, до 3.2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок хмарно, можливий дощ. Температура вдень +17°. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст. Вітер північно-східний, до 4.2 м/с.

Погода в Україні 13 червня / УНІАН

Одеситам на сьогодні обіцяють хмарну погоду, температура вдень +22°, вітер південний, до 5.8 м/с. Атмосферний тиск 751 мм рт. ст.

У Харкові в понеділок хмарно і дощ, температура вдень +20°. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст., вітер переважно східний, до 3,4 м/с.

У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +21°. Синоптики прогнозують дощ. Атмосферний тиск 744 мм рт. ст. Вітер змінний, до 2.9 м/с.

Читайте також На вихідних в Україні буде хмарно і йтимуть дощі, місцями грози (карта)

У Сімферополі сьогодні також хмарно. Температура вдень +27°. Вітер змінний, до 2.5 м/с. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +23°, вітер південний, до 4.3 м/с. Атмосферний тиск 757мм рт. ст.

У Краматорську в понеділок хмарно з проясненнями, вдень +23°, вітер змінний, до 2.8 м/с. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку сьогодні також хмарно з проясненнями. Температура вдень +23°. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст. Вітер змінний, до 2.7 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.