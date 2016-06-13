У Києві сьогодні хмарно, але без опадів, температура до +20°

Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 13 червня, в українській столиці очікується хмарна погода з проясненнями.

Киянам обіцяють хмарну погоду / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря складе +17°... +20°. Опадів не очікується.

Вітер змінний, до 4.1 м/с, атмосферний тиск 743 мм рт. ст.

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Сонце в столиці сьогодні зійшло о 4:45, а зайде в 21:10.

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