У Києві сьогодні хмарно, але без опадів, температура до +20°

09:16, 13 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 13 червня, в українській столиці очікується хмарна погода з проясненнями.

holy-mozart.livejournal.com
Киянам обіцяють хмарну погоду / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря складе +17°... +20°. Опадів не очікується.

Вітер змінний, до 4.1 м/с, атмосферний тиск 743 мм рт. ст.

Погода в Україні: сьогодні в більшості областей по-літньому тепло, але місцями пройдуть дощі (карта)

Сонце в столиці сьогодні зійшло о 4:45, а зайде в 21:10.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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