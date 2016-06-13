В Китаї 5 людей зникли безвісти через повені, викликані потужними зливами

09:51, 13 червня 2016
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Через проливні зливи в провінції Гуйчжоу (Південно-Західний Китай) безвісти зникли 5 людей, ще 29 тис осіб постраждали.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомила місцева влада.

Як повідомили в Управлінні цивільної адміністрації провінції Гуйчжоу, проливні дощі обрушилися на 8 повітів і міст, в результаті чого, станом на суботу, близько 4 тис місцевих жителів змушені були евакуюватися, передає Сіньхуа.

У Китаї триває евакуація через повені

Дощі також завдали збитків на понад 520 га сільгоспкультур і пошкодили 360 будинків. Прямий економічний збиток перевищив 31 млн юанів (4,73 млн доларів США).

Управління цивільної адміністрації провінції Гуйчжоу виділив 4 млн юанів на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

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