Столиця Гани потерпає від повеней, є загиблі (фото)
Столиця Республіки Гани Аккра потерпає від повеней, викликаних зливами, в суботу місцеві жителі знайшли тіло водія таксі, який потонув, в одному з районів міста Теши.
Як повідомляє місцеве видання Yen, це сталося через два дні після того, як проливні дощі викликали повені в різних районах столиці.
Повідомляється, що водій таксі був знесений водами повені, перебуваючи в автомобілі на затопленій дорозі.
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Дощ почався близько 4 ранку в четвер і йшов протягом дня.
Кілька районів столиці виявилися затоплені, місцева влада підраховує збитки, завдані стихією.
Також повідомляється, що в стрімких водах загинула 3-річна дівчинка.
Як повідомляв УНІАН, п'ять чоловік залишаються зниклими безвісти внаслідок повені в провінції Гуйчжоу (Південно-Західний Китай).
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