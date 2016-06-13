Цього тижня в Україні очікуються грози і спека до +35°

Цього тижня погода в Україні буде змінюватися - від дощів і гроз у першу половину тижня до справжньої спеки ближче до вихідних - до +35°.

В Україну приходить справжня спека / tov-tob.livejournal.com

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у понеділок, 13 червня, у більшості українських областей очікується помірна хмарність, місцями пройдуть дощі. У Запоріжжі пройде злива. У західних областях буде прохолодно +14°...+20°, на решті території країни +21°...+29°.

У вівторок в Україні в ряді областей пройдуть дощі. На заході вночі +12°...+14°, вдень до +20°, опади, на півдні вночі +7°...+10°, удень +17°...+20°. У східних областях буде хмарно, але очікується справжня спека - вдень до +29°. У північних, центральних і південних областях тепло, вдень до +25° і місцями дощі, жителям Чернігова обіцяють грозу.

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У середу, 15 червня, по всій Україні пройдуть дощі, у багатьох містах зливи з грозами, температура вночі +12°...+16°, вдень до +28°.

У четвер у західних, північних і центральних областях очікується хмарна погода, вночі +14°...+17°, денна температура +25°...+27°. На півдні і сході пройдуть дощі з грозами, вночі +15°...+17°, вдень до +27°.

У п'ятницю небо над більшість території проясниться, обіцяють синоптики, але в Рівному та Луганську очікуються дощі та грози. Прогнозована температура повітря по країні вдень +28°...+33°. Найспекотніше буде в західних областях.

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У суботу на заході пройдуть дощі, температура вночі +16°...+20°, вдень до +31°. У південних і східних областях буде ясно і до +33°, на півночі очікується малохмарна погода, вдень до +31°. Вночі також тепло, до +20°. У неділю українців у південних і східних областях буде також очікувати безхмарна спекотна погода, для жителів Донбасу синоптики прогнозують цілих +35°, в західних, центральних і північних областях до +31° з мінливою хмарністю.

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