Цього тижня в Україні очікуються грози і спека до +35°
Цього тижня погода в Україні буде змінюватися - від дощів і гроз у першу половину тижня до справжньої спеки ближче до вихідних - до +35°.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у понеділок, 13 червня, у більшості українських областей очікується помірна хмарність, місцями пройдуть дощі. У Запоріжжі пройде злива. У західних областях буде прохолодно +14°...+20°, на решті території країни +21°...+29°.
У вівторок в Україні в ряді областей пройдуть дощі. На заході вночі +12°...+14°, вдень до +20°, опади, на півдні вночі +7°...+10°, удень +17°...+20°. У східних областях буде хмарно, але очікується справжня спека - вдень до +29°. У північних, центральних і південних областях тепло, вдень до +25° і місцями дощі, жителям Чернігова обіцяють грозу.
У Києві сьогодні хмарно, але без опадів, температура до +20°
У середу, 15 червня, по всій Україні пройдуть дощі, у багатьох містах зливи з грозами, температура вночі +12°...+16°, вдень до +28°.
У четвер у західних, північних і центральних областях очікується хмарна погода, вночі +14°...+17°, денна температура +25°...+27°. На півдні і сході пройдуть дощі з грозами, вночі +15°...+17°, вдень до +27°.
У п'ятницю небо над більшість території проясниться, обіцяють синоптики, але в Рівному та Луганську очікуються дощі та грози. Прогнозована температура повітря по країні вдень +28°...+33°. Найспекотніше буде в західних областях.
Погода в Україні: сьогодні в більшості областей по-літньому тепло, але місцями пройдуть дощі (карта)
У суботу на заході пройдуть дощі, температура вночі +16°...+20°, вдень до +31°. У південних і східних областях буде ясно і до +33°, на півночі очікується малохмарна погода, вдень до +31°. Вночі також тепло, до +20°. У неділю українців у південних і східних областях буде також очікувати безхмарна спекотна погода, для жителів Донбасу синоптики прогнозують цілих +35°, в західних, центральних і північних областях до +31° з мінливою хмарністю.
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Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°