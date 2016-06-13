Завтра водіїв на українських дорогах будуть супроводжувати дощі та зливи, місцями грози
Завтра водіїв на українських автомобільних дорогах очікує хмарна погода з проясненнями, у багатьох містах прогнозують дощі та зливи, місцями грози.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса завтра очікуються зливи в Київській і Черкаській областях, у Кіровоградській та Одеській хмарно. Температура повітря за маршрутом +23°...+24°.
На трасі Київ - Ужгород завтра водіїв також всю дорогу будуть супроводжувати зливові дощі, місцями можливі грози. Температура повітря до +24°, але в Тернопільській та Львівській областях буде холодніше, до +18°.
Цього тижня в Україні очікуються грози і спека до +35°
На Маріупольському напрямку також хмарно і дощі. У Київській, Черкаській та Кіровоградській областях буде прохолодніше, до +18. Південніше погода трохи проясниться та потеплішає до +24...+26, а в Дніпропетровську можлива гроза.
На трасі Київ - Харків завтра місцями дощі та грози. Температура в дорозі +23°...+25°.
Дорогою Київ - Чернівці у вівторок всю дорогу буде хмарно, очікуються дощі та зливи. У Хмельницькому можлива гроза. Температура в дорозі +20...+24.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°