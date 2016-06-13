Завтра водіїв на українських дорогах будуть супроводжувати дощі та зливи, місцями грози

Завтра водіїв на українських автомобільних дорогах очікує хмарна погода з проясненнями, у багатьох містах прогнозують дощі та зливи, місцями грози.

В Україні завтра очікуються дощі / otzyv.ru

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса завтра очікуються зливи в Київській і Черкаській областях, у Кіровоградській та Одеській хмарно. Температура повітря за маршрутом +23°...+24°.

На трасі Київ - Ужгород завтра водіїв також всю дорогу будуть супроводжувати зливові дощі, місцями можливі грози. Температура повітря до +24°, але в Тернопільській та Львівській областях буде холодніше, до +18°.

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На Маріупольському напрямку також хмарно і дощі. У Київській, Черкаській та Кіровоградській областях буде прохолодніше, до +18. Південніше погода трохи проясниться та потеплішає до +24...+26, а в Дніпропетровську можлива гроза.

На трасі Київ - Харків завтра місцями дощі та грози. Температура в дорозі +23°...+25°.

Дорогою Київ - Чернівці у вівторок всю дорогу буде хмарно, очікуються дощі та зливи. У Хмельницькому можлива гроза. Температура в дорозі +20...+24.

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