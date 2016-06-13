Завтра в Україні очікується дощова погода, на сході спека до +30° (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 14 червня, в більшій частині України очікуються дощі, місцями зливи та грози.

Синоптики прогнозують на завтра дощі та спеку / lifekiev.com

У східних і південних областях очікується спекотна погода, +24°...+30°, в західних буде прохолодніше, очікуються опади, +16°...+22°. На півночі і в центрі також дощі з грозами, температура повітря вдень +21°...24°.

У столиці завтра очікується невеликий дощ, вночі +16°, вдень +23°. Вітер південно-східний, до 5.2 м/с, атмосферний тиск 740 мм рт. ст.

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У Львові 14 червня похмуро і дощ, вночі +11°, вдень +16°. Вітер східний та північно-східний, до 3.7 м/с. Атмосферний тиск 728 мм рт. ст.

Погода в Україні 14 червня / УНІАН

У Луцьку завтра очікується похмура погода, пройде дощ. Температура повітря вночі +13°, вдень +18°. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст. Вітер східний, до 4.2 м/с.

У Вінниці у вівторок мінлива хмарність. Синоптики обіцяють дощ. Температура вночі +13°, вдень +21°. Атмосферний тиск 731 мм рт. ст. Вітер південно-східний, до 5.3 м/с.

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Одеситам на завтра обіцяють хмарну погоду з проясненнями, температура вночі +16°, вдень +23°, вітер південний і південно-східний, до 5.8 м/с. Атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

У Харкові у вівторок очікується безхмарна погода, температура вночі +16°, вдень +25°. Опадів не очікується. Атмосферний тиск 747 мм рт. ст., вітер південно-східний, до 3.8 м/с.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі +16°, вдень +27°. Дощу не очікується. Атмосферний тиск 742 мм рт. ст. Вітер змінний, до 4.6 м/с.

У Сімферополі хмарно з проясненнями, пройде злива. Температура вночі +16°, вдень +27°. Вітер змінний, до 2,1 м/с. Атмосферний тиск 732 мм рт. ст.

Жителям Маріуполя на завтра обіцяють суцільну хмарність, температура вночі +18°, вдень +27°, вітер східний, до 5.3 м/с. Атмосферний тиск 754 мм рт. ст.

У Краматорську у вівторок невелика хмарність, вночі +14°, вдень +29°, вітер південно-східний, 3 м/с. Атмосферний тиск 747 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +16°, вдень +30°. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст. Вітер переважно південно-східний, до 4.1 м/с.

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