Киянам на завтра обіцяють дощ з грозою

19:02, 13 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 14 червня, в столиці очікується дощ, температура вночі +16°, вдень +23°.

УНИАН
За прогнозом синоптиків, завтра в Києві пройде дощ / УНІАН

На вечір синоптики прогнозують грозу, температура повітря +20°.

Вітер південно-східний, до 3.7 м/с, атмосферний тиск 740 мм рт. ст.

Завтра сонце в столиці зійде о 4:45, а зайде в 21:10.

Завтра водіїв на українських дорогах будуть супроводжувати дощі та зливи, місцями грози

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