Погода в Україні: сьогодні в багатьох областях пройдуть дощі, на сході спека до +29° (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 14 червня, у більшості українських областей очікується хмарна погода, температура вдень +16°... +29°, місцями пройдуть дощі.
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, вдень +22°. Вітер східний та південно-східний, до 4.1 м/с, атмосферний тиск 739 мм рт. ст.
У Львові 14 червня очікується похмура погода і пройде злива, температура повітря вдень +16°. Вітер східний та північно-східний, до 3.7 м/с. Атмосферний тиск 728 мм рт. ст.
Завтра в Україні очікується дощова погода, на сході спека до +30° (карта)
У Луцьку сьогодні очікується похмура погода і злива. Температура повітря вдень +18°. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст. Вітер переважно східний, до 3.7 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок невелика хмарність, ввечері пройде злива. Температура вдень +21°. Атмосферний тиск 731 мм рт. ст. Вітер східний та південно-східний, до 4.6 м/с.
Одеситам на сьогодні обіцяють ясну і безхмарну погоду, температура вдень +24°, вітер південно-східний, 7 м/с. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст.
У Харкові у вівторок малохмарно, але можливий дощ, температура вдень +25°. Атмосферний тиск 746 мм рт. ст., вітер південно-східний, 4 м/с.
У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +26°. Атмосферний тиск 742 мм рт. ст. Вітер південно-східний, до 5.9 м/с.
У Сімферополі сьогодні хмарно і невеликий дощ. Температура вдень +21°. Вітер змінний, до 3,4 м/с. Атмосферний тиск 732 мм рт. ст.
Завтра в Україні очікується дощова погода, на сході спека до +30° (карта)
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють суцільну хмарність, температура вдень +27°, вітер східний, до 5.4 м/с. Атмосферний тиск 754мм рт. ст.
У Краматорську у вівторок невелика хмарність, вдень +29°, вітер змінний, до 3,4 м/с. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст.
У Сєвєродонецьку сьогодні також невелика хмарність. Температура вдень +29°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер південно-східний, 4 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°