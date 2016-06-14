Погода в Україні: сьогодні в багатьох областях пройдуть дощі, на сході спека до +29° (карта)

08:25, 14 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 14 червня, у більшості українських областей очікується хмарна погода, температура вдень +16°... +29°, місцями пройдуть дощі.

holy-mozart.livejournal.com
На більшій частині території буде хмарно / holy-mozart.livejournal.com

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, вдень +22°. Вітер східний та південно-східний, до 4.1 м/с, атмосферний тиск 739 мм рт. ст.

У Львові 14 червня очікується похмура погода і пройде злива, температура повітря вдень +16°. Вітер східний та північно-східний, до 3.7 м/с. Атмосферний тиск 728 мм рт. ст.

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У Луцьку сьогодні очікується похмура погода і злива. Температура повітря вдень +18°. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст. Вітер переважно східний, до 3.7 м/с.

Погода в Украине 14 июня / УНИАН
Погода в Україні 14 червня / УНІАН

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок невелика хмарність, ввечері пройде злива. Температура вдень +21°. Атмосферний тиск 731 мм рт. ст. Вітер східний та південно-східний, до 4.6 м/с.

Одеситам на сьогодні обіцяють ясну і безхмарну погоду, температура вдень +24°, вітер південно-східний, 7 м/с. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст.

У Харкові у вівторок малохмарно, але можливий дощ, температура вдень +25°. Атмосферний тиск 746 мм рт. ст., вітер південно-східний, 4 м/с.

У Дніпрі хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +26°. Атмосферний тиск 742 мм рт. ст. Вітер південно-східний, до 5.9 м/с.

У Сімферополі сьогодні хмарно і невеликий дощ. Температура вдень +21°. Вітер змінний, до 3,4 м/с. Атмосферний тиск 732 мм рт. ст.

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Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють суцільну хмарність, температура вдень +27°, вітер східний, до 5.4 м/с. Атмосферний тиск 754мм рт. ст.

У Краматорську у вівторок невелика хмарність, вдень +29°, вітер змінний, до 3,4 м/с. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку сьогодні також невелика хмарність. Температура вдень +29°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст. Вітер південно-східний, 4 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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