У столиці сьогодні буде хмарно, температура до +22°

08:59, 14 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 14 червня, в столиці буде хмарно з проясненнями.

tov-tob.livejournal.com
У Києві сьогодні хмарно / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°. Вітер східний та південно-східний, до 4.1 м/с, атмосферний тиск 739 мм рт. ст.

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:45, а зайде в 21:10.

Киянам на завтра обіцяють дощ з грозою

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