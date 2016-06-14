У Японії через 30-градусну спеку з тепловими ударами госпіталізовано понад 800 осіб

09:32, 14 червня 2016
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Щонайменше 880 чоловік були госпіталізовані в Японії з тепловими ударами за останній тиждень.

REUTERS

Про це повідомило Головне пожежне управління країни, що виконує також функції МНС і швидкої допомоги, передає ТАСС.

За даними відомства, приблизно половина хворих старші 65 років, летальних випадків не зафіксовано. Таким чином, з 25 квітня, коли в окремих районах країни встановилася спекотна погода, в Японії було госпіталізовано більше 4 тисяч чоловік, один з них помер.

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У центральній частині Японії спекотна погода встановилася кілька тижнів тому, стовпчик термометра вдень піднімається вище 30 градусів Цельсія. На початку червня у південній і центральній частині країни почався сезон дощів, через що спекотна погода супроводжується ще й підвищеною вологістю.

Японські метеорологи прогнозують цьогоріч спекотне літо через вплив кліматичних феноменів Ель-Ніньо і Ла-Нінья в Тихому океані.

Минулого року через спеку в Японії загинули більше 100 людей, ще 53 тисячі були госпіталізовані. Японські медики закликають людей довго не перебувати на сонці, носити головні убори і по можливості вживати якомога більше рідини.

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