У Німеччині вихор закинув батут з 5-річною дівчинкою на дах будинку (відео)

В комуні Банцков, яка розташована на північному сході Німеччини в землі Мекленбург-Передня Померанія, вихор закинув батут з п'ятирічною дівчинкою на дах будинку.

Скріншот Youtube

Про це повідомляє wetteronline на своєму каналі в Youtube, опублікувавши відео про інцидент.

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Як повідомляється, дитина отримала садна та забої, але серйозно не постраждала.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня через сильну негоду у південних регіонах ФРН загинули не менше чотирьох осіб. У деяких районах зафіксовані найбільші повені за два десятиліття, викликані циклоном "Ельвіра".