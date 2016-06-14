В Україні на середу оголосили штормове попередження: сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с

14:21, 14 червня 2016
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В Україні оголосили штормове попередження на середу, 15 червня. 

Фото: Югополис
ДСНС оголосило штормове попередження / Югополис

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій). 

У столиці сьогодні буде хмарно, температура до +22°

"15 червня в Україні грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с. По Києву - грози. По Київській області грози, місцями сильні дощі, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з даними УНІАН Погода, сьогодні, 14 червня, у більшості українських областей очікується хмарна погода, температура вдень +16°... +29°, місцями пройдуть дощі.

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