Водіїв на українських дорогах будуть очікувати дощі, місцями з грозами
Сьогодні і в середу водіїв на автомобільних дорогах очікує дощова погода, у багатьох містах очікуються грози.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні очікуються дощі з грозами, без опадів буде лише в Одесі, температура +23°... +25°. Завтра на цьому маршруті також пройдуть дощі, температура до +25°.
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На трасі Київ - Ужгород синоптики прогнозують опади, в столиці очікується гроза, температура в дорозі +19° ... +21°. У середу на цьому маршруті водіїв будуть очікувати дощі з грозами, температура до +24°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +28°, у Київській та Черкаській областях можлива гроза. Завтра по даному маршруту пройдуть дощі, температура до +28°.
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують дощову погоду, температура в дорозі до +26°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту також будуть очікувати опади, температура +23°... +25°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні також пройдуть дощі, температура +19° ... +23°. За даним напрямком в середу будуть спостерігатися подібні погодні умови, температура до + 24°.
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Нагадаємо, на завтра в Україні оголошено штормове попередження.
"15 червня в Україні грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/сек. По Києву - грози. По Київській області грози, місцями сильні дощі, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°