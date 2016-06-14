Водіїв на українських дорогах будуть очікувати дощі, місцями з грозами

Сьогодні і в середу водіїв на автомобільних дорогах очікує дощова погода, у багатьох містах очікуються грози.

Сьогодні і завтра на українських дорогах очікуються дощі / blog.drive24.co.uk

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні очікуються дощі з грозами, без опадів буде лише в Одесі, температура +23°... +25°. Завтра на цьому маршруті також пройдуть дощі, температура до +25°.

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На трасі Київ - Ужгород синоптики прогнозують опади, в столиці очікується гроза, температура в дорозі +19° ... +21°. У середу на цьому маршруті водіїв будуть очікувати дощі з грозами, температура до +24°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +28°, у Київській та Черкаській областях можлива гроза. Завтра по даному маршруту пройдуть дощі, температура до +28°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують дощову погоду, температура в дорозі до +26°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту також будуть очікувати опади, температура +23°... +25°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні також пройдуть дощі, температура +19° ... +23°. За даним напрямком в середу будуть спостерігатися подібні погодні умови, температура до + 24°.

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Нагадаємо, на завтра в Україні оголошено штормове попередження.

"15 червня в Україні грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/сек. По Києву - грози. По Київській області грози, місцями сильні дощі, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.

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