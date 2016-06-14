Завтра в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, в середу, 15 червня, на більшій частині України очікуються дощі, місцями зливи та грози.

На завтра синоптики прогнозують дощі з грозами / tivasyk.info

У Києві завтра очікується гроза, вночі +15°, вдень +23°. Вітер південно-східний, до 3.8 м/с, атмосферний тиск 737 мм рт. ст.

У Львові 15 червня мінлива хмарність, вночі +13°, вдень +23°. Вітер переважно західний, до 3.7 м/с. Атмосферний тиск 727 мм рт. ст.

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У Луцьку завтра очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі +13°, вдень +22°. Атмосферний тиск 735 мм рт. ст. Вітер західний, до 3.6 м/с.

У Вінниці в середу синоптики прогнозують невеликий дощ з грозою. Температура вночі +14°, вдень +22°. Атмосферний тиск 730 мм рт. ст. Вітер південно-східний, до 3,4 м/с.

Одеситам на завтра обіцяють дощ з грозою, температура вночі +16°, вдень +24°, вітер південний і південно-західний, до 6.0 м/с. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст.

У Харкові в середу очікуються грози, температура вночі +17°, вдень +26°. Атмосферний тиск 744 мм рт. ст., вітер переважно південно-східний, до 6.1 м/с.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують дощі з грозами. Температура вночі +17°, вдень +26°. Атмосферний тиск 741 мм рт. ст. Вітер мінливий, до 4.5 м/с.

Погода в Україні 15 червня / УНІАН

У Сімферополі хмарно з проясненнями, очікується злива. Температура вночі +15°, вдень +24°. Вітер південний і південно-західний, до 4.1 м/с. Атмосферний тиск 733 мм рт. ст.

Жителям Маріуполя на завтра обіцяють дощі з грозами, температура вночі +19°, вдень +23°, вітер змінних напрямків, до 4,6 м/с. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст.

У Краматорську в середу невелика хмарність, вночі +18°, вдень +25°, вітер південно-східний, до 4.0 м/с. Можливий дощ з грозою. Атмосферний тиск 746 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно, очікується злива. Температура вночі +19°, вдень +26°. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні на завтра оголошено штормове попередження.

"15 червня в Україні грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/сек. По Києву - грози. По Київській області грози, місцями сильні дощі, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні ДСНС.

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