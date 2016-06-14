У Києві завтра очікується невеликий дощ, температура до +23°

Згідно з даними УНІАН Погода, завтра, 15 червня, в столиці очікується дощ, температура вночі +16°, вдень +23°.

Завтра в столиці пройде дощ / twitter.com/gajaysfan96bt

Увечері буде хмарно з проясненнями, температура повітря +19°,

Вітер південно-східний, до 3.8 м/с, атмосферний тиск 737 мм рт. ст.

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Завтра сонце в столиці зійде в 4:45, а зайде о 21:11.

Нагадаємо, сьогодні і в середу водіїв на автомобільних дорогах очікується дощова погода, у багатьох містах очікуються грози.

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