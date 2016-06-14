Найбільший ринок країни затопило через зливи (фото, відео)

У Харкові через сильні дощі, які пройшли сьогодні вночі, затопило найбільший ринок країни - "Барабашово".

У Харкові через сильні дощі затопило "Барабашово" / vk.com Vladimir Dyakov

Як повідомляють очевидці в соцмережах, через високий рівень води деякі продавці так і не змогли розпочати робочий день.

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Судячи з відео, яке виклали в Інтернет, дощова каналізація не справляється з величезними потоками води.

У Харкові затопило ринок "Барабашово" / vk.com "Типовий Харків"

У Харкові затопило найбільший ринок країни / vk.com "Типовий Харків"

Як повідомляв УНІАН, на дорогах у напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують дощову погоду, температура в дорозі до +26°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту також будуть очікувати опади, температура +23°... +25°.