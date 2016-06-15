У багатьох областях України сьогодні пройдуть дощі, місцями з грозами (карта)

Згідно з даними УНІАН Погода, 15 червня в більшості українських областей очікується хмарна погода, температура вдень +22°... +27°, у багатьох областях пройдуть дощі.

У середу в багатьох областях України пройдуть дощі / kyiv.depo.ua

У столиці сьогодні можливі дощі з грозами, вдень +23°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с, атмосферний тиск 737 мм рт. ст.

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У Львові 15 червня очікується хмарна погода, температура повітря вдень +23°. Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с. Атмосферний тиск 728 мм рт. ст.

У Луцьку сьогодні також очікується хмарна погода. Температура повітря вдень +21°. Атмосферний тиск 736 мм рт. ст. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу невелика хмарність, вдень можлива гроза. Температура +22°. Атмосферний тиск 731 мм рт. ст. Вітер змінний, до 2.6 м/с.

Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +24°, вітер мінливий, до 3,9 м/с. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст.

Сьогодні В Україні пройдуть дощі з грозами / УНІАН

У Харкові у середу малохмарно, але можлива гроза, температура вдень +22°. Атмосферний тиск 744 мм рт. ст., вітер східний та південно-східний, до 4.9 м/с.

У Дніпрі хмарно, можливий дощ. Температура повітря вдень +25°. Атмосферний тиск 741 мм рт. ст. Вітер південно-східний, до 4,4 м/с.

У Сімферополі сьогодні хмарно і невеликий дощ. Температура вдень +23°. Вітер південний і південно-західний, до 4.8 м/с. Атмосферний тиск 733 мм рт. ст.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +24°, вітер мінливий, до 5.4 м/с. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст.

У Краматорську в середу невелика хмарність, можливий дощ з грозою, вдень +24°, вітер мінливий, до 3,5 м/с. Атмосферний тиск 746 мм рт. ст.

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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, вдень пройде дощ, температура вдень +27°. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст. Вітер південний і південно-східний, до 5.1 м/с.

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