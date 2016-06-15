У багатьох областях України сьогодні пройдуть дощі, місцями з грозами (карта)
Згідно з даними УНІАН Погода, 15 червня в більшості українських областей очікується хмарна погода, температура вдень +22°... +27°, у багатьох областях пройдуть дощі.
У столиці сьогодні можливі дощі з грозами, вдень +23°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с, атмосферний тиск 737 мм рт. ст.
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У Львові 15 червня очікується хмарна погода, температура повітря вдень +23°. Вітер західний та південно-західний, до 3.8 м/с. Атмосферний тиск 728 мм рт. ст.
У Луцьку сьогодні також очікується хмарна погода. Температура повітря вдень +21°. Атмосферний тиск 736 мм рт. ст. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу невелика хмарність, вдень можлива гроза. Температура +22°. Атмосферний тиск 731 мм рт. ст. Вітер змінний, до 2.6 м/с.
Одеситам на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +24°, вітер мінливий, до 3,9 м/с. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст.
У Харкові у середу малохмарно, але можлива гроза, температура вдень +22°. Атмосферний тиск 744 мм рт. ст., вітер східний та південно-східний, до 4.9 м/с.
У Дніпрі хмарно, можливий дощ. Температура повітря вдень +25°. Атмосферний тиск 741 мм рт. ст. Вітер південно-східний, до 4,4 м/с.
У Сімферополі сьогодні хмарно і невеликий дощ. Температура вдень +23°. Вітер південний і південно-західний, до 4.8 м/с. Атмосферний тиск 733 мм рт. ст.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +24°, вітер мінливий, до 5.4 м/с. Атмосферний тиск 753 мм рт. ст.
У Краматорську в середу невелика хмарність, можливий дощ з грозою, вдень +24°, вітер мінливий, до 3,5 м/с. Атмосферний тиск 746 мм рт. ст.
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У Сєвєродонецьку сьогодні хмарно з проясненнями, вдень пройде дощ, температура вдень +27°. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст. Вітер південний і південно-східний, до 5.1 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+18°... +11°
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Львів+18°... +10°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+18°... +10°
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Сімферополь+26°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+19°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+19°... +9°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+20°... +12°