У Києві сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура до +22°

08:30, 15 червня 2016
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Згідно з даними УНІАН Погода в середу, 15 червня, в столиці буде хмарна погода, вдень пройдуть дощі з грозами.

eugene.kaspersky.it
У Києві сьогодні очікуються грози / eugene.kaspersky.it

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +22°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с, атмосферний тиск 737 мм рт. ст.

Сьогодні сонце в столиці зійшло о 4:45, а зайде о 21:11.

У багатьох областях України сьогодні пройдуть дощі, місцями з грозами (карта)

Як повідомляв УНІАН, в Україні на сьогодні оголошено штормове попередження.

"15 червня в Україні грози, в окремих районах сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с. По Києву - грози. По Київській області грози, місцями сильні дощі, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.

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