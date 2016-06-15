Через шторм у Затоці втопилися 4 людини

08:35, 15 червня 2016
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У вівторок, 14 червня, у смт Затока Одеської області втопилися 4 людини.

ДСНС
В Одеській області через шторм загинули люди / ДСНС

Як зазначили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), люди загинули внаслідок необережного поводження на воді у штормову погоду. Повідомляється, що серед жертв двоє дорослих та двоє дітей (2002, 2000 р.н.).

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Також було врятовано 5 осіб, 4 дорослих та 1 дитину (2002 р.н.).

ДСНС
Люди загинули внаслідок необережного поводження на воді / ДСНС

ДСНС
Люди загинули внаслідок необережного поводження на воді / ДСНС

Нагадаємо, 17 жовтня 2015 року в Чорному морі в районі селища Затока Одеської області перекинувся катер "Іволга", на борту якого перебувало близько 40 осіб, 20 з яких загинули. Зокрема, частину тіл виявили вже пізніше в Дністровському лимані, куди їх занесло течією.

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