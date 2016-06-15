Через сильну зливу в Молдові повалилося дерево, одна людина загинула (фото, відео)

У Кишиневі (Молдова) під час зливи 14 червня впала акація, у результаті чого загинула жінка.

У Кишиневі дерево впало на автомобіль / dse.md

Як повідомляє Newsmaker, дерево росло біля огорожі приватного домогосподарства по вул. Васіле Лупу, 59. За даними Асоціації зеленого господарства Молдови, акація була здоровою і звалилася через сильний вітер.

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Крім того, у місті впало ще одне дерево - на вул. Колумна, 40. Дерево впало на два автомобілі, в яких перебували троє людей. Повідомляється, що рятувальники прибрали дерево і евакуювали людей.

Через сильну зливу в Молдові звалилося дерево / dse.md

Нагадаємо, у Харкові через сильні дощі затопило найбільший ринок країни - "Барабашово".