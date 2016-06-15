Через сильну зливу в Молдові повалилося дерево, одна людина загинула (фото, відео)

09:05, 15 червня 2016
938
0

У Кишиневі (Молдова) під час зливи 14 червня впала акація, у результаті чого загинула жінка.

dse.md
У Кишиневі дерево впало на автомобіль / dse.md

Як повідомляє Newsmaker, дерево росло біля огорожі приватного домогосподарства по вул. Васіле Лупу, 59. За даними Асоціації зеленого господарства Молдови, акація була здоровою і звалилася через сильний вітер.

Нічна злива затопила машини у Львові (фото)

Крім того, у місті впало ще одне дерево - на вул. Колумна, 40. Дерево впало на два автомобілі, в яких перебували троє людей. Повідомляється, що рятувальники прибрали дерево і евакуювали людей.

dse.md
Через сильну зливу в Молдові звалилося дерево / dse.md

Нагадаємо, у Харкові через сильні дощі затопило найбільший ринок країни - "Барабашово".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео) На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
У Києві сьогодні дощ, температура до +28° У Києві сьогодні дощ, температура до +28°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 33 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
764 мм
1.5 м/с
2 %
Стрічка новин