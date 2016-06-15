На півдні Китаю через повені евакуювали понад 8 тисяч осіб

09:44, 15 червня 2016
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У провінції Гуагдун на півдні Китаю через повені, викликані сильними зливами, евакуювали понад 8 тисяч осіб.

Reuters
Постійні дощі з суботи завдали Китаю шкоду в розмірі 7,8 млн доларів / Reuters

Як повідомляє Al Jazeera, кожного року в регіоні проходить сезон так званих "сливових дощів", який триває з травня по липень, і приносить за собою повені і зсуви.

У провінції Гуйчжоу 29 тис. людей залишилися ізольованими через сильні грози в регіоні.

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У місті Лючжоу за добу випало не менше 150 мм опадів, через що річка вийшла з берегів.

За даними китайських державних ЗМІ, постійні дощі з суботи завдали країні збитків у розмірі 7,8 млн доларів.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня шість чоловік були поховані під руїнами своїх будинків у Китаї в результаті сходу зсуву, який був викликаний проливними дощами.

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