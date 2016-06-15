На півдні Китаю через повені евакуювали понад 8 тисяч осіб
У провінції Гуагдун на півдні Китаю через повені, викликані сильними зливами, евакуювали понад 8 тисяч осіб.
Як повідомляє Al Jazeera, кожного року в регіоні проходить сезон так званих "сливових дощів", який триває з травня по липень, і приносить за собою повені і зсуви.
У провінції Гуйчжоу 29 тис. людей залишилися ізольованими через сильні грози в регіоні.
Через сильну зливу в Молдові повалилося дерево, одна людина загинула (фото, відео)
У місті Лючжоу за добу випало не менше 150 мм опадів, через що річка вийшла з берегів.
За даними китайських державних ЗМІ, постійні дощі з суботи завдали країні збитків у розмірі 7,8 млн доларів.
Як повідомляв УНІАН, 29 травня шість чоловік були поховані під руїнами своїх будинків у Китаї в результаті сходу зсуву, який був викликаний проливними дощами.
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