Ізмаїл затопило після потужної зливи
Місто Ізмаїл Одеської області затопило після потужної зливи, яка пройшла 14 червня.
Місто заливало кілька годин, а подекуди рівень води сягав метра, повідомляє ТСН. Потоп зупинив і приватний, і громадський транспорт. Люди вимушені були діставатися своїх домівок пішки. Інформації про постраждалих наразі немає.
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Як повідомляє "Думская", найбільше затопило район площі Перемоги (рівень води подекуди сягав більше півметра, там розташована сама перша точка прийому зливових стоків, бо вода звідти йде в останню чергу), перехрестя вулиці Клушина та проспекту Миру.
В деяких місцях воду з підвалів будинків довелося відкачувати.
Як повідомляв УНІАН, у Харкові через сильні дощі затопило найбільший ринок країни - "Барабашово".
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