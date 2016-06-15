Ізмаїл затопило після потужної зливи

10:10, 15 червня 2016
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Місто Ізмаїл Одеської області затопило після потужної зливи, яка пройшла 14 червня.

Ізмаїл затопило після зливи / "Думская"

Місто заливало кілька годин, а подекуди рівень води сягав метра, повідомляє ТСН. Потоп зупинив і приватний, і громадський транспорт. Люди вимушені були діставатися своїх домівок пішки. Інформації про постраждалих наразі немає.

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Як повідомляє "Думская", найбільше затопило район площі Перемоги (рівень води подекуди сягав більше півметра, там розташована сама перша точка прийому зливових стоків, бо вода звідти йде в останню чергу), перехрестя вулиці Клушина та проспекту Миру.

Дехто встиг покататися вулицями на байдарці / "Думская"

В деяких місцях воду з підвалів будинків довелося відкачувати.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові через сильні дощі затопило найбільший ринок країни - "Барабашово".

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