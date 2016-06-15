У горах на Гаваях випав сніг

На найвищій горі Гавайських островів випав сніг.

На Гаваях випав сніг / National Weather Service

Як повідомляє The Washington Post, на горі Мауна-Кеа, яка знаходиться на висоті 4205 м над рівнем моря, сніг випадає кілька разів на рік.

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В Національній службі погоди США відзначили, що холодна погода в регіоні посприяла снігопаду, - буквально за тиждень до літнього сонцестояння.

Як повідомляв УНІАН, в перший день літа в кількох російських містах - у Сургуті, Новому Уренгої та Ноябрьську випав сніг.