Руйнівний шторм загрожує східному узбережжю Австралії
Аварійні служби країни закликають готуватися до найгіршого через переспективу удару нової хвилі негоди, що очікується цими вихідними.
За прогнозами, шторм торкнеться Квінсленду, Нового Південного Уельсу і сходу штату Вікторія, повідомляє news.com.au.
Голова державної служби з надзвичайних ситуацій Австралії Філ Кемпбелл повідомив, що волонтери попередили про можливу небезпеку на вихідних.
У Фінляндії через шторм випав сніг, знеструмлено тисячі будинків (відео)
У свою чергу метеорологи повідомляють, що на прибережних територіях може випасти до 150 мм опадів протягом доби.
Нагадаємо, щонайменше три людини стали жертвами потужного шторму, що обрушився на східне узбережжя Австралії 6 червня.
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