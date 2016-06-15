Руйнівний шторм загрожує східному узбережжю Австралії

Аварійні служби країни закликають готуватися до найгіршого через переспективу удару нової хвилі негоди, що очікується цими вихідними.

Австралію чекає новий шторм / News Corp Australia

За прогнозами, шторм торкнеться Квінсленду, Нового Південного Уельсу і сходу штату Вікторія, повідомляє news.com.au.

Голова державної служби з надзвичайних ситуацій Австралії Філ Кемпбелл повідомив, що волонтери попередили про можливу небезпеку на вихідних.

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У свою чергу метеорологи повідомляють, що на прибережних територіях може випасти до 150 мм опадів протягом доби.

Нагадаємо, щонайменше три людини стали жертвами потужного шторму, що обрушився на східне узбережжя Австралії 6 червня.