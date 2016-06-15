Руйнівний шторм загрожує східному узбережжю Австралії

12:19, 15 червня 2016
612
0

Аварійні служби країни закликають готуватися до найгіршого через переспективу удару нової хвилі негоди, що очікується цими вихідними.

News Corp Australia
Австралію чекає новий шторм / News Corp Australia

За прогнозами, шторм торкнеться Квінсленду, Нового Південного Уельсу і сходу штату Вікторія, повідомляє news.com.au.

Голова державної служби з надзвичайних ситуацій Австралії Філ Кемпбелл повідомив, що волонтери попередили про можливу небезпеку на вихідних.

У Фінляндії через шторм випав сніг, знеструмлено тисячі будинків (відео)

У свою чергу метеорологи повідомляють, що на прибережних територіях може випасти до 150 мм опадів протягом доби.

Нагадаємо, щонайменше три людини стали жертвами потужного шторму, що обрушився на східне узбережжя Австралії 6 червня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження
"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних "Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 33 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
764 мм
1.5 м/с
2 %
Стрічка новин