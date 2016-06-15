Водіїв на дорогах України очікують дощі з грозами
Сьогодні і в четвер водіїв на українських автошляхах буде очікувати переважно дощова погода, у багатьох містах очікуються грози.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні очікуються дощі з грозами, температура +22°... +24°. Завтра на цьому маршруті буде малохмарно, в Одесі очікується гроза, температура до +27°.
сьогодні В Києві пройдуть дощі з грозами, температура до +22°
На трасі Київ - Ужгород синоптики обіцяють дощі з грозами, температура в дорозі +22° ... +25°. В четвер на цьому маршруті водіїв будуть очікувати дощі з грозами, температура до +24°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +27°, у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях можлива гроза. Завтра по даному маршруту буде малохмарна погода, місцями пройде дощ, температура до +27°.
У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують дощову погоду, температура в дорозі до +23°. 16 червня подорожуючих по цьому маршруту також будуть очікувати опади, температура +24°... +25°.
Найбільший ринок країни підтопило через зливи (фото, відео)
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні місцями пройдуть дощі з грозами, температура +21° ... +25°. За даним напрямком в четвер буде хмарно з проясненнями, температура до + 28°, без опадів.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс УНІАН Погода.
Погода в Україні
-
Вінниця+19°... +11°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+31°... +18°
-
Житомир+19°... +11°
-
Запоріжжя+31°... +19°
-
Івано-Франківськ+18°... +10°
-
Київ+22°... +12°
-
Кіровоград+27°... +15°
-
Луганськ+32°... +18°
-
Луцьк+18°... +11°
-
Львів+18°... +10°
-
Миколаїв+27°... +17°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+29°... +18°
-
Рівне+18°... +10°
-
Сімферополь+26°... +18°
-
Суми+26°... +18°
-
Тернопіль+19°... +10°
-
Харків+28°... +19°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницький+19°... +9°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+23°... +13°
-
Чернівці+20°... +12°