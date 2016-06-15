Водіїв на дорогах України очікують дощі з грозами

Сьогодні і в четвер водіїв на українських автошляхах буде очікувати переважно дощова погода, у багатьох містах очікуються грози.

У середу і четвер на українських дорогах пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні очікуються дощі з грозами, температура +22°... +24°. Завтра на цьому маршруті буде малохмарно, в Одесі очікується гроза, температура до +27°.

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На трасі Київ - Ужгород синоптики обіцяють дощі з грозами, температура в дорозі +22° ... +25°. В четвер на цьому маршруті водіїв будуть очікувати дощі з грозами, температура до +24°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +27°, у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях можлива гроза. Завтра по даному маршруту буде малохмарна погода, місцями пройде дощ, температура до +27°.

У напрямку Харкова сьогодні синоптики прогнозують дощову погоду, температура в дорозі до +23°. 16 червня подорожуючих по цьому маршруту також будуть очікувати опади, температура +24°... +25°.

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За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні місцями пройдуть дощі з грозами, температура +21° ... +25°. За даним напрямком в четвер буде хмарно з проясненнями, температура до + 28°, без опадів.

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