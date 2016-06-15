У Китаї випав град розміром з куряче яйце (відео)

13:54, 15 червня 2016
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Сильна злива та град обрушилися на місто Чанчжи в провінції Шаньсі на півночі Китаю.

CCTV+
У Китаї випав град розміром з куряче яйце / CCTV+

Як повідомляє канал CCTV+ в Twitter, через граду пошкоджено багато автомобілів у місті.

У Китаї через повені на чотирьох водосховищах сталися прориви, зруйновані тисячі будинків

Злива з градом тривала близько 20 хвилин. За даними місцевого метеорологічного бюро, всі сім районів вгорода Чанчжи постраждали від несприятливих погодних умов.

Нагадаємо, за добу з 8:00 четверга до 8:00 п'ятниці зливові дощі обрушилися на більш ніж 100 селищ провінції Гуйчжоу в Китаї.

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