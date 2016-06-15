У США пронеслися кілька торнадо (відео)

На Високих рівнинах в США (штати Небраска, Канзас і Південна Дакота) вдень та ввечері у вівторок промайнуло кілька торнадо.

У декількох штатах США пройшлися торнадо / facebook Gavin County sheriff's Office

Спочатку торнадо помітили недалеко від міста Вебстер, передає The Weather Channel. Пізніше про торнадо повідомили в Південній Дакоті. Неясно, чи були це два різних торнадо, або один. Інформації про пошкодження і постраждалих поки не надходило.

Повідомляється, що далі шторм перекинувся на Міннесоту і Айову. У місті Вортінгтон через порив вітру повалилися кілька дерев.

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Як повідомляв УНІАН, у Гамбурзі пройшовся торнадо. Повідомлялося, що торнадо тривало всього п'ять-шість хвилин, але цього було достатньо, щоб перелякати місцевих жителів і завдати значної матеріальної шкоди.