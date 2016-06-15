Злива в Ізмаїлі затопила лікарню та приватні будинки

15:30, 15 червня 2016
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Внаслідок сильних опадів в Ізмаїлі Одеської області 14 червня сталось підтоплення окремих територій міста дощовими та ґрунтовими водами.

ДСНС
Злива в Ізмаїлі затопила лікарню та житлові будинки / ДСНС

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуації (ДСНС) в Одеській області, рятувальники  відкачали  20 куб. м води з підвального приміщення Ізмаїльської міської лікарні.

Зазначається, що з використанням пожежно-технічного обладнання та мотопомп було також ліквідовано затоплення території трьох приватних будинків на  вул. Соборна, Горіхова та пров. Горіхова.

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Проведено відкачування води з підвальних приміщень п’яти багатоповерхових будинків, розміщених на вул. Клушина, Грушевського, Чернишевського, Михайлівська, Болградського шосе. Всього відкачано 553 куб. м. води.

Нагадаємо, Ізмаїл заливало кілька годин, а подекуди рівень води сягав метра. Потоп зупинив і приватний, і громадський транспорт.

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